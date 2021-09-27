На конкурс «Лидеры цифровой трансформации» в Москве поступило более 2 тысяч заявок

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На конкурс «Лидеры цифровой трансформации» в Москве поступило свыше 2 тыс. заявок.
На конкурс «Лидеры цифровой трансформации» в Москве поступило более 2 тысяч заявок
  • © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Большинство заявок поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской и Ростовской областей, Пермского края и Республики Татарстан. Всего на данный момент представлено 68 регионов России и более десяти иностранных государств, включая Германию, Италию, Чехию и Турцию», — заявила заместитель мэра Наталья Сергунина.

Конкурс проводится в третий раз, приём заявок продлится до 22 октября.

Победителями станут десять команд, которые предложат лучшие цифровые решения для городской среды и повышения комфорта горожан.

Ранее сообщалось, что среди заданий в рамках конкурса — создание сервиса по подбору литературы для посетителей столичных библиотек, разработка IT-решений для распознавания популярных у горожан пешеходных маршрутов, создание системы поиска потерявшихся домашних питомцев.

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