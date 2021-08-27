В Москве открылся приём заявок на конкурс «Лидеры цифровой трансформации»

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила о старте приёма заявок на участие в конкурсе «Лидеры цифровой трансформации».

В рамках конкурса участники будут создавать IT-решения для улучшения жизни в городе, передаёт «Вечерняя Москва».

«Конкурс проводится уже в третий раз. Он помогает нам найти новые технологичные решения для конкретных городских задач и поддержать талантливых разработчиков. В прошлом году проект объединил больше 350 команд из 76 регионов России. В этом году вместе с российскими специалистами мы приглашаем к участию представителей других стран», — рассказала Сергунина.

Отмечается, что среди заданий — создание сервиса по подбору литературы для посетителей столичных библиотек, разработка IT-решений для распознавания популярных у горожан пешеходных маршрутов, создание системы поиска потерявшихся домашних питомцев.

По сообщениям НСН, ранее Сергунина рассказала о сроке подачи заявок для НКО на участие в программе «Московский акселератор».