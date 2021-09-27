Авиация ЮВО сопроводила десант в тыл условного противника

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Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) в ходе учений в Ростовской области отработали действия на вертолётах.
Авиация ЮВО сопроводила десант в тыл условного противника
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Кубань 24».

Отмечается, что экипажи боевых Ми-8 обеспечили оперативную высадку тактического десанта на стратегически выгодный рубеж в тыл условного противника, в то время как основные силы перешли в контратаку.

К тренировке привлекли танки, машины пехоты, реактивные системы залпового огня и артиллерию.

Двусторонние батальонные и полковые тактические учения в ЮВО проходят на четырёх полигонах. В них участвуют около 10 тыс. военнослужащих.

Ранее Newinform передавал, что связисты общевойскового объединения Центрального военного округа отработали отражение кибератаки условного противника на учениях в Кемеровской области.

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