В Перми пройдёт концерт в память о погибших при стрельбе в вузе

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В Перми состоится концерт в память о погибших при стрельбе в ПГНИУ. Он запланирован на 30 сентября.
В Перми пройдёт концерт в память о погибших при стрельбе в вузе
  • © AP Photo

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на Пермский театр оперы и балета.

На концерте прозвучит духовная музыка Павла Чеснокова, Виктора Калинникова и Николая Голованова в исполнении хора Parma Voices под управлением Евгения Воробьёва.

«Это наше общее горе, общая беда. Музыка всегда была для людей спасением в тяжёлые времена», — заявили в театре.

На мероприятие приглашены сотрудники пермского вуза, врачи и работники правоохранительных органов, спасавшие жизни пострадавших.

Посетить концерт можно бесплатно. Также предусмотрена онлайн-трансляция.

Ранее сообщалось, что пермские власти начали перечислять федеральные выплаты семьям погибших при стрельбе в вузе.

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