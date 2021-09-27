Масштабные учения РВСН начались в Свердловской области

В Свердловской области начались масштабные командно-штабные учения (КШУ) Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на Минобороны России.

«В РВСН началось масштабные КШУ с Тагильским ракетным соединением. В общей сложности в проведении учения задействованы более 3 тыс. военнослужащих и около 300 единиц техники», — заявили в Минобороны.

В рамках учения комиссия командования войск даст оценку возможностям соединения с учётом перевооружения. По данным министерства, учения РВСН — плановые.

Ранее в Крыму начались масштабные учения десантных войск, в которых примут участие около 2 тыс. военнослужащих и будет задействовано более 100 единиц боевой и специальной техники.