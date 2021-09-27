В Крыму начались масштабные учения десантных войск

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В Крыму начались масштабные учения десантных войск, в которых примут участие около 2 тыс. военнослужащих и будет задействовано более 100 единиц боевой и специальной техники.
В Крыму начались масштабные учения десантных войск
  • © Минобороны России

Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Учения десантно-штурмового и артиллерийского полков Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ будут проходить на полигоне Опук на востоке полуострова. Манёвры продлятся три дня.

Ранее сообщалось, что около 20 кораблей Черноморского флота возвращаются на места дислокации после совместных учений Крымской и Новороссийской военно-морских баз.

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