Внесённый в ГД проект расширяет основания для ухода глав регионов из-за утраты доверия

Законопроект, внесённый в Госдуму, расширяет основания для досрочного прекращения полномочий губернаторов в связи с утратой доверия президента России.

Об этом рассказал РИА Новости один из его авторов, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Также предусмотрены такие меры ответственности, как предупреждение, выговор, отрешение от должности и временное отстранение от исполнения обязанностей.

Данные меры будут применяться президентом России.

Законопроект о региональной власти был внесён в понедельник, 27 сентября.

Как уточнялось, в частности, проект предлагает установить единообразие наименований органов государственной власти субъектов.

Наименование должности высшего должностного лица будет звучать как «глава субъекта Российской Федерации».