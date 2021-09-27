Мария Бутина рассказала о напряжённой предвыборной кампании

Избранный депутат Госдумы Мария Бутина в стриме RT «Летучка» рассказала, что её предвыборная кампания была напряжённой, она посетила почти все районы Кировской области.

«Очень напряжённо прошла выборная кампания, прежде всего это связано было с моим решением. Я посетила практически все районы Кировской области, от которой я избрана депутатом по спискам «Единой России» — 34 из 39, и в остальные районы я планирую поехать уже после выборов, но обязательно это сделаю», — заявила она.

Бутина отметила, что на этой неделе «улетает в регион и на следующей неделе тоже будет в регионе», потому что для неё приоритетом являются «люди, которые отдали свой голос за партию, за наш список».

«Кампания была напряжённой. Я в это время постоянно находилась в Кирове и только иногда возвращалась в Москву, чтобы провести те или иные переговоры по наказам жителей. Я думаю, что нужно отдавать себя служению, не зря же это считается службой. Я к этому очень ответственно отношусь», — заявила Бутина.

Ранее сообщалось, что губернатор Кировской области Игорь Васильев отказался от мандата депутата Госдумы в пользу Марии Бутиной.