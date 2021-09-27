В Совфеде прокомментировали идею новых выплат и льгот в честь Дня пожилого человека

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT прокомментировал сообщения о том, что в честь Дня пожилого человека правительство увеличит пенсионные выплаты и расширит льготы.

«День пожилого человека — это день устоявшийся, день особого уважения и отношения к людям старшего поколения. Что касается денежных выплат и подарков — дело в том, что централизованных выплат из пенсионного фонда не будет, это не предусмотрено действующим законодательством», — заявил сенатор.

По его словам, всё, что касается работы социальной защиты на местах, это «инициатива каждого из регионов», который посчитает «правильным и нужным», отметить вклад людей в их развитие.

«Это могут быть и подарки, и организованные концерты для них, и вечера отдыха, и другие выплаты, которые могут быть приурочены. Например, выплаты могут быть связаны с выполнением обязательств по званию «Ветеран труда», либо соответствующим образом отмечаются долгожители», — заключил Рязанский.

Ранее адвокат, глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев заявил, что что с 1 октября в честь Дня пожилого человека правительство увеличит пенсионные выплаты и расширит льготы.