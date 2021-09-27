В Совфеде рассказали о необходимости повышения престижа профессии учителя

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Глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова рассказала о необходимости повышения престижа профессии учителя.
В Совфеде рассказали о необходимости повышения престижа профессии учителя
  • © РИА Новости

Своим мнением она поделилась в интервью «Парламентской газете».

«Профессия учителя — самая светлая и самая важная. На мой взгляд, нам не хватает пропаганды труда педагога. Давайте взамен передач о разводах звёзд, сериалов сомнительного качества уделим внимание человеческим судьбам учителей», — заявила она.

По её словам, «сегодня почти нет светлых фильмов о школе и современном учителе».

«А сколько у нас педагогов, о которых можно так увлекательно рассказать в прайм-тайме! Или по-доброму, с участием обсудить вопросы о том, как помочь маленькой сельской школе, конкретному учителю. Понятно, что нам сразу скажут о рекламе, рейтинге, но вкусы телезрителей тоже надо формировать. И именно современный учитель, умный, интеллигентный, любящий детей и своё дело, может завоевать симпатии самой широкой аудитории», — сказала Гумерова.

Как ранее сообщала НСН, в Москве объявили лауреатов конкурса «Молодые педагоги — московскому образованию».

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