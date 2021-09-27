В ФАС допускают возможность роста тарифов на грузоперевозки РЖД
Об этом сообщает РБК.
Соответствующее предложение с проектом доклада президенту России Владимиру Путину глава ФАС Максим Шаскольский направил первому вице-премьеру Андрею Белоусову.
По информации издания, бумаги вернули на доработку — необходимо продумать предложение по грузовому тарифу и рассмотреть возможность повысить стоимость перевозки угля, металлов и удобрений.
В июне Министерство транспорта России приступило к реализации проекта беспилотных грузоперевозок по трассе М11 «Нева».