В ФАС допускают возможность роста тарифов на грузоперевозки РЖД

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) инициировала изменение формулы расчёта тарифов РЖД по показателю средней инфляции.

Об этом сообщает РБК.

Соответствующее предложение с проектом доклада президенту России Владимиру Путину глава ФАС Максим Шаскольский направил первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

По информации издания, бумаги вернули на доработку — необходимо продумать предложение по грузовому тарифу и рассмотреть возможность повысить стоимость перевозки угля, металлов и удобрений.

В июне Министерство транспорта России приступило к реализации проекта беспилотных грузоперевозок по трассе М11 «Нева».

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