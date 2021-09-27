Согласно исследованию банка «Открытие», почти половина россиян готова переехать в новые города Сибири, которые ранее предложил построить глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным исследования, «безусловную готовность» переехать на новое место жительства выразили 7% опрошенных в среднем по России и 16% сибиряков. Ещё 41% респондентов согласились бы на переезд при определённых условиях.

Например, 29% россиян готовы к переезду в новые города Сибири в случае, если им будет гарантирована работа и зарплата в два-три раза выше, чем нынешняя, в то время как для 12% опрошенных более привлекательно выглядят подъёмные в размере более одного миллиона рублей. Ещё 11% респондентов интересуют комфортные условия жизни и развитая инфраструктура.

При этом не готовы жить в новых городах люди из-за плохого климата и морозной погоды (44%), неудобного географического положения (31%) и нежелания менять нынешнее место проживания (28%).

В целом, исходя из данных опроса, положительно к идее строительства новых городов в регионе отреагировали 40% респондентов.

Опрос проводился 22-24 сентября при участии 1015 россиян в возрасте от 18 до 65 лет.

5 августа Шойгу выступил за строительство в Сибири трёх — пяти крупных научно-промышленных и экономических центров. Как пояснил министр, это могут быть города с населением «300—500 тыс., лучше — до 1 млн человек», сосредоточенных на определённой сфере деятельности.