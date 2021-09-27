Глава YouTube рассказала о будущем работы сервиса в России

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YouTube сделает все возможное для того, чтобы урегулировать вопросы относительно работы сервиса на территории России, заявила глава компании Сьюзан Воджицки.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью Воджицки телеканалу Bloomberg TV.

«Я думаю, что мы действительно хотим обеспечить то, что мы работаем и предоставляем услуги аудитории на максимально возможном уровне. Что касается вопроса о правительстве, то мы, как всегда, сделаем все возможное, чтобы это урегулировать», — отметила глава компании.

По информации Роскомнадзора, по состоянию на июль 2021 года администрация YouTube не удалила около 5 тыс. запрещённых материалов, в том числе экстремистских и террористических организаций.

В сентябре ведомство начало работу по формированию реестра соцсетей в России.

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