Глава YouTube рассказала о будущем работы сервиса в России
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью Воджицки телеканалу Bloomberg TV.
«Я думаю, что мы действительно хотим обеспечить то, что мы работаем и предоставляем услуги аудитории на максимально возможном уровне. Что касается вопроса о правительстве, то мы, как всегда, сделаем все возможное, чтобы это урегулировать», — отметила глава компании.
По информации Роскомнадзора, по состоянию на июль 2021 года администрация YouTube не удалила около 5 тыс. запрещённых материалов, в том числе экстремистских и террористических организаций.
В сентябре ведомство начало работу по формированию реестра соцсетей в России.