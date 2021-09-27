Четыре человека погибли в результате ДТП в Дагестане
«В результате ДТП с участием грузовика и двух легковушек в Дербентском районе Дагестана, предварительно, погибли четыре человека, ещё столько же — пострадавшие», — приводит ТАСС слова представителя регионального МВД.
Водитель грузовика находится в тяжёлом состоянии. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.
Ранее стало известно об аварии в Кемеровской области, в результате которой погибли три человека. Кроме того, в больницу с травмами различной степени тяжести доставлены пять человек.