Четыре человека погибли в результате ДТП в Дагестане

В результате ДТП с участием грузовика и двух легковых автомобилей в Дагестане погибли четыре человека, ещё четверо получили ранения.

«В результате ДТП с участием грузовика и двух легковушек в Дербентском районе Дагестана, предварительно, погибли четыре человека, ещё столько же — пострадавшие», — приводит ТАСС слова представителя регионального МВД.

Водитель грузовика находится в тяжёлом состоянии. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно об аварии в Кемеровской области, в результате которой погибли три человека. Кроме того, в больницу с травмами различной степени тяжести доставлены пять человек.