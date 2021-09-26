В ДТП в Кемеровской области погибли три человека

На улице Аэродромной в городе Белово Кемеровской области 25 сентября около 23:00 произошло ДТП. Об этом информирует «МВД Медиа».

Отмечается, что на место выезжали следственно-оперативные группы ГУ МВД России по Кемеровской области и межмуниципального отдела МВД России «Беловский», а также экипажи ГИБДД.

«Предварительно установлено, что произошло столкновение автомобилей «Лады Приора» и ВАЗ-2114. В результате аварии от полученных травм скончались 22-летний водитель ВАЗа, а также его 19-летняя и 20-летняя пассажирки. Кроме того, в больницу с травмами различной степени тяжести доставлены пять человек», — говорится в сообщении.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что три человека, включая ребёнка, получили травмы в результате аварии с участием двух легковых автомобилей и грузовика на трассе в Самарской области.