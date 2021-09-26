В ДТП в Кемеровской области погибли три человека

Короткая ссылка
На улице Аэродромной в городе Белово Кемеровской области 25 сентября около 23:00 произошло ДТП. Об этом информирует «МВД Медиа».
В ДТП в Кемеровской области погибли три человека
  • © РИА Новости

Отмечается, что на место выезжали следственно-оперативные группы ГУ МВД России по Кемеровской области и межмуниципального отдела МВД России «Беловский», а также экипажи ГИБДД.

«Предварительно установлено, что произошло столкновение автомобилей «Лады Приора» и ВАЗ-2114. В результате аварии от полученных травм скончались 22-летний водитель ВАЗа, а также его 19-летняя и 20-летняя пассажирки. Кроме того, в больницу с травмами различной степени тяжести доставлены пять человек», — говорится в сообщении.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что три человека, включая ребёнка, получили травмы в результате аварии с участием двух легковых автомобилей и грузовика на трассе в Самарской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить