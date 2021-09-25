Три человека пострадали в результате ДТП в Самарской области

Три человека, включая ребёнка, получили травмы в результате аварии с участием двух легковых автомобилей и грузовика на трассе в Самарской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Отмечается, что примерно в 19:00 (18:00 мск) на 894-м км автодороги М-5 «Урал» водитель автомобиля Renault Duster при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении автомобилю Audi. От столкновения Audi выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным грузовым автомобилем DAF.

«В результате ДТП водитель автомобиля Audi и два пассажира — женщина и ребёнок — доставлены в лечебное учреждение», — указали в пресс-службе.

В июне URA.RU сообщало, что семь человек погибли в ДТП с автобусом в Свердловской области.