Три человека пострадали в результате ДТП в Самарской области

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Три человека, включая ребёнка, получили травмы в результате аварии с участием двух легковых автомобилей и грузовика на трассе в Самарской области.
Три человека пострадали в результате ДТП в Самарской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Отмечается, что примерно в 19:00 (18:00 мск) на 894-м км автодороги М-5 «Урал» водитель автомобиля Renault Duster при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении автомобилю Audi. От столкновения Audi выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным грузовым автомобилем DAF.

«В результате ДТП водитель автомобиля Audi и два пассажира — женщина и ребёнок — доставлены в лечебное учреждение», — указали в пресс-службе.

В июне URA.RU сообщало, что семь человек погибли в ДТП с автобусом в Свердловской области.

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