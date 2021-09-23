Четыре человека погибли в ДТП в Тульской области

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Четыре человека погибли в результате столкновения трёх грузовиков в Тульской области.
Четыре человека погибли в ДТП в Тульской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на начальника пресс-службы УМВД региона Андрея Ярцева.

Отмечается, что авария произошла на дороге «Каспий» в Венёвском районе Тульской области.

«По предварительным данным, на 145-м км трассы столкнулись три грузовика — Scania, Foton и Mercedes. По состоянию на 08:30 есть предварительные сведения о четырёх погибших в результате ДТП», — сказал Ярцев.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.

В июне URA.RU сообщало, что семь человек погибли в ДТП с автобусом в Свердловской области.

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