Четыре человека погибли в ДТП в Тульской области

Четыре человека погибли в результате столкновения трёх грузовиков в Тульской области.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на начальника пресс-службы УМВД региона Андрея Ярцева.

Отмечается, что авария произошла на дороге «Каспий» в Венёвском районе Тульской области.

«По предварительным данным, на 145-м км трассы столкнулись три грузовика — Scania, Foton и Mercedes. По состоянию на 08:30 есть предварительные сведения о четырёх погибших в результате ДТП», — сказал Ярцев.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.

В июне URA.RU сообщало, что семь человек погибли в ДТП с автобусом в Свердловской области.