В Калужской области 16 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение МЧС.
По имеющимся данным, микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter и Chevrolet Niva столкнулись на 91-м километре автодороги А-130 Москва — Малоярославец — Рославль.
«По состоянию на 09:00 мск в лечебные учреждения направлены 16 человек, из них госпитализированы девять. Семь человек проходят медицинский осмотр», — сказали в пресс-службе ведомства.
В июне URA.RU сообщало, что семь человек погибли в ДТП с автобусом в Свердловской области.