В Калужской области 16 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

В Калужской области 16 человек получили травмы в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение МЧС.

По имеющимся данным, микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter и Chevrolet Niva столкнулись на 91-м километре автодороги А-130 Москва — Малоярославец — Рославль.

«По состоянию на 09:00 мск в лечебные учреждения направлены 16 человек, из них госпитализированы девять. Семь человек проходят медицинский осмотр», — сказали в пресс-службе ведомства.

В июне URA.RU сообщало, что семь человек погибли в ДТП с автобусом в Свердловской области.