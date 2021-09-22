В Калужской области 16 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

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В Калужской области 16 человек получили травмы в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля.
В Калужской области 16 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение МЧС.

По имеющимся данным, микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter и Chevrolet Niva столкнулись на 91-м километре автодороги А-130 Москва — Малоярославец — Рославль.

«По состоянию на 09:00 мск в лечебные учреждения направлены 16 человек, из них госпитализированы девять. Семь человек проходят медицинский осмотр», — сказали в пресс-службе ведомства.

В июне URA.RU сообщало, что семь человек погибли в ДТП с автобусом в Свердловской области.

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