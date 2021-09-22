Пять человек пострадали и один погиб в результате ДТП в Астраханской области

Пять человек пострадали и один погиб в результате столкновения трёх автомобилей в Астраханской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение МЧС.

«22 сентября в оперативную дежурную смену поступило сообщение о ДТП с участием трёх транспортных средств на федеральной автодороге Р-22 (1347-й километр, Наримановский район)», — указали в ведомстве.

Уточняется, что столкнулись ВАЗ-2109, ВАЗ-2110 и Opel Astra. В результате аварии один человек погиб и пятеро пострадали.

В июне URA.RU сообщало, что семь человек погибли в ДТП с автобусом в Свердловской области.