Пять человек пострадали и один погиб в результате ДТП в Астраханской области
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение МЧС.
«22 сентября в оперативную дежурную смену поступило сообщение о ДТП с участием трёх транспортных средств на федеральной автодороге Р-22 (1347-й километр, Наримановский район)», — указали в ведомстве.
Уточняется, что столкнулись ВАЗ-2109, ВАЗ-2110 и Opel Astra. В результате аварии один человек погиб и пятеро пострадали.
В июне URA.RU сообщало, что семь человек погибли в ДТП с автобусом в Свердловской области.