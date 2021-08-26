Пять человек погибли в результате ДТП в Туве

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Пять человек погибли в результате аварии в Дзун-Хемчикском районе Тувы.
Пять человек погибли в результате ДТП в Туве
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по республике.

«Сегодня в 17:28 (13:28 мск)... поступило сообщение о том, что на территории Дзун-Хемчикского района в местечке Шахты в 20 км от города Чадан в результате опрокидывания автомашины Toyota Estima погибли пять человек — водитель и четыре пассажира», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось о пяти погибших и одной пострадавшей в результате аварии в Ростовской области.

В июне URA.RU сообщало, что семь человек погибли в ДТП с автобусом в Свердловской области.

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