Спасатели спускают тела трёх погибших на Эльбрусе альпинистов

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Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ВПСО) МЧС России транспортируют тела трёх альпинистов, погибших в ночь с 23 на 24 сентября при восхождении на Эльбрус.
Спасатели спускают тела трёх погибших на Эльбрусе альпинистов
  • РИА Новости

«Спасателям Эльбрусского ВПСО МЧС удалось забрать тела трёх погибших на седле Эльбруса», — говорится в Instagram-аккаунте отряда.

Отмечается, что тела транспортируют на поляну Азау и передадут сотрудникам Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что при восхождении на Эльбрус погибли пять альпинистов, спасателям удалось эвакуировать 14 пострадавших.

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при восхождении на Эльбрус.

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