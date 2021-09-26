Спасатели спускают тела трёх погибших на Эльбрусе альпинистов

Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ВПСО) МЧС России транспортируют тела трёх альпинистов, погибших в ночь с 23 на 24 сентября при восхождении на Эльбрус.

«Спасателям Эльбрусского ВПСО МЧС удалось забрать тела трёх погибших на седле Эльбруса», — говорится в Instagram-аккаунте отряда.

Отмечается, что тела транспортируют на поляну Азау и передадут сотрудникам Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что при восхождении на Эльбрус погибли пять альпинистов, спасателям удалось эвакуировать 14 пострадавших.

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при восхождении на Эльбрус.