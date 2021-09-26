Спасатели спускают тела трёх погибших на Эльбрусе альпинистов
- РИА Новости
«Спасателям Эльбрусского ВПСО МЧС удалось забрать тела трёх погибших на седле Эльбруса», — говорится в Instagram-аккаунте отряда.
Отмечается, что тела транспортируют на поляну Азау и передадут сотрудникам Следственного комитета.
Ранее сообщалось, что при восхождении на Эльбрус погибли пять альпинистов, спасателям удалось эвакуировать 14 пострадавших.
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при восхождении на Эльбрус.