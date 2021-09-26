В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при восхождении на Эльбрус
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«По данным на утро 26 сентября, ещё три пациента выписаны», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что «в стационаре РКБ остаются четыре человека».
«Все они находятся в ожоговом отделении. Чувствуют себя хорошо, динамика положительная», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что число погибших альпинистов из группы, которая запросила помощь при восхождении на Эльбрус, достигло пяти.