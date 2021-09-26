В Подмосковье прошёл десятый Елисаветинский крестный ход

В подмосковном императорском имении Ильинское-Усово 26 сентября по благословению епископа Одинцовского и Красногорского Фомы прошёл X Елисаветинский крестный ход. Событие проводилось в память о святой преподобномученице великой княгине Елисавете Феодоровне.

Крестный ход по традиции проходит уникальным маршрутом, объединяющим старинные подмосковные сёла императорского имения Ильинское-Усово с переправой через Москву–реку по понтонному мосту и на плотах.

Как рассказала помощник настоятеля Спасского храма в Усове Анна Громова, мероприятие приурочено к 130-летию присоединения к православию великой княгини Елизаветы Феодоровны.

Также гости и паломники приняли участие в благотворительной акции «Белый цветок», которая впервые прошла в Подмосковье. Её открытие состоялось на площади перед Спасским храмом села Усова. Собранные средства будут направлены в помощь семьям с тяжелобольными детьми Одинцовского и Красногорского городских округов.

В 18:00 в Спасском храме села Усова началось всенощное бдение в честь праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.

Специалист по исследованию крестных ходов, заместитель главного редактора журнала «Традиции и современность» Григорий Романов отметил, что крестный ход — это восстановление народной традиции.

«В православии крестный ход — это оградительное действо против зла, ограждение от бедствий. Сейчас, когда эпидемия, особенно радостно, что состоялись такие крестные ходы, как Елисаветинский», — рассказал он.

Романов подчеркнул, что традиции крестных ходов заключаются в исповедании веры.

«У Елисаветинского крестного хода есть замечательная традиция — в нём идёт очень много молодёжи», — отметил он.

В июле организованный Украинской православной церковью крестный ход по случаю 1033-летия Крещения Руси прошёл в центре Киева.