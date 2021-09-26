В Подмосковье прошёл десятый Елисаветинский крестный ход
Крестный ход по традиции проходит уникальным маршрутом, объединяющим старинные подмосковные сёла императорского имения Ильинское-Усово с переправой через Москву–реку по понтонному мосту и на плотах.
Как рассказала помощник настоятеля Спасского храма в Усове Анна Громова, мероприятие приурочено к 130-летию присоединения к православию великой княгини Елизаветы Феодоровны.
Также гости и паломники приняли участие в благотворительной акции «Белый цветок», которая впервые прошла в Подмосковье. Её открытие состоялось на площади перед Спасским храмом села Усова. Собранные средства будут направлены в помощь семьям с тяжелобольными детьми Одинцовского и Красногорского городских округов.
В 18:00 в Спасском храме села Усова началось всенощное бдение в честь праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.
Специалист по исследованию крестных ходов, заместитель главного редактора журнала «Традиции и современность» Григорий Романов отметил, что крестный ход — это восстановление народной традиции.
«В православии крестный ход — это оградительное действо против зла, ограждение от бедствий. Сейчас, когда эпидемия, особенно радостно, что состоялись такие крестные ходы, как Елисаветинский», — рассказал он.
Романов подчеркнул, что традиции крестных ходов заключаются в исповедании веры.
«У Елисаветинского крестного хода есть замечательная традиция — в нём идёт очень много молодёжи», — отметил он.
В июле организованный Украинской православной церковью крестный ход по случаю 1033-летия Крещения Руси прошёл в центре Киева.