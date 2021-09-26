В Кремле сообщили, что Путин затребовал информацию о надёжности ДЭГ перед выборами

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» рассказал, что Владимир Путин относится к прошедшим выборам в Госдуму как к конкурентным, прозрачным и справедливым. Кроме того, перед выборами глава государства затребовал полную информацию относительно дистанционного электронного голосования.

«Насколько мне известно, он относится к выборам как к действительно очень конкурентным, к прозрачным, к честным и справедливым», — приводит «Вести» слова Пескова.

По его мнению, в результате выборов наблюдались неожиданные элементы, такие как появление новых партий и неожиданные успехи некоторых из них.

Что касается дистанционного электронного голосования, то президент «затребовал полную информацию о том, что это, что гарантирует честность, что гарантирует открытость», добавил он.

Ранее Песков назвал электронное голосование прекрасной практикой проведения выборов.