В «Росэнергоатоме» сообщили об остановке четвёртого энергоблока Калининской АЭС

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В пресс-службе «Росэнергоатома» сообщили, что «26 сентября в 10:01 (мск) действием автоматики остановлен четвёртый энергоблок Калининской АЭС».
В «Росэнергоатоме» сообщили об остановке четвёртого энергоблока Калининской АЭС
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«Причины срабатывания автоматики выясняются», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не выявлено, в настоящее время в работе находятся три энергоблока.

«Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений», — добавили в «Росэнергоатоме».

20 сентября сообщалось, что на Ростовской АЭС приступили к среднему планово-предупредительному ремонту на энергоблоке №1.

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