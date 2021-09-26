В «Росэнергоатоме» сообщили об остановке четвёртого энергоблока Калининской АЭС
- РИА Новости
«Причины срабатывания автоматики выясняются», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не выявлено, в настоящее время в работе находятся три энергоблока.
«Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений», — добавили в «Росэнергоатоме».
20 сентября сообщалось, что на Ростовской АЭС приступили к среднему планово-предупредительному ремонту на энергоблоке №1.