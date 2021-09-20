На Ростовской АЭС приступили к плановому ремонту энергоблока

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На Ростовской АЭС приступили к среднему планово-предупредительному ремонту на энергоблоке №1.
На Ростовской АЭС приступили к плановому ремонту энергоблока
  • © Пресс-служба Ростовской АЭС

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу станции.

Специалисты проведут ремонт реакторной установки, основного оборудования реакторного отделения и всех трёх систем безопасности.

Также запланирован капремонт турбоагрегата и основного оборудования в турбинном отделении.

Как отметили в пресс-службе, цель регулярных ППР на отечественных АЭС — поддержание стабильного рабочего состояния оборудования для безопасной выработки электроэнергии.

Как ранее передавал «Янтарный край», в Калининградской области строится крупнейший в России завод по выпуску оборудования для солнечной энергетики.

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