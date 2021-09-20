На Ростовской АЭС приступили к плановому ремонту энергоблока
- © Пресс-служба Ростовской АЭС
Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу станции.
Специалисты проведут ремонт реакторной установки, основного оборудования реакторного отделения и всех трёх систем безопасности.
Также запланирован капремонт турбоагрегата и основного оборудования в турбинном отделении.
Как отметили в пресс-службе, цель регулярных ППР на отечественных АЭС — поддержание стабильного рабочего состояния оборудования для безопасной выработки электроэнергии.
Как ранее передавал «Янтарный край», в Калининградской области строится крупнейший в России завод по выпуску оборудования для солнечной энергетики.