На Ростовской АЭС приступили к плановому ремонту энергоблока

На Ростовской АЭС приступили к среднему планово-предупредительному ремонту на энергоблоке №1.

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу станции.

Специалисты проведут ремонт реакторной установки, основного оборудования реакторного отделения и всех трёх систем безопасности.

Также запланирован капремонт турбоагрегата и основного оборудования в турбинном отделении.

Как отметили в пресс-службе, цель регулярных ППР на отечественных АЭС — поддержание стабильного рабочего состояния оборудования для безопасной выработки электроэнергии.

Как ранее передавал «Янтарный край», в Калининградской области строится крупнейший в России завод по выпуску оборудования для солнечной энергетики.