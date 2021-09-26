Мишустин поздравил работников машиностроительной отрасли с профессиональным праздником

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников машиностроительной отрасли с профессиональным праздником. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Мишустин поздравил работников машиностроительной отрасли с профессиональным праздником
  • РИА Новости

Он отметил, что «этот праздник — прекрасная возможность поблагодарить всех, кто работает в машиностроительной отрасли: инженеров, учёных, проектировщиков, рабочих».

«Нет такой сферы, где бы была не востребована продукция, которую вы выпускаете. Благодаря вам осваивается космос, функционирует агропромышленный, строительный, транспортный и оборонно-промышленный комплексы, производятся ядерные реакторы, самолёты и автомобили, робототехника, станки и оборудование, вагоны, турбины, аппараты ИВЛ, а также электроника и бытовая техника. Всё, что необходимо каждому человеку для комфортной жизни», — заявил премьер.

Мишустин сообщил, что «современное машиностроение — это отрасль высоких технологий, где ведётся работа по инновационному развитию, решают масштабные задачи, связанные с внедрением инструментов цифровой трансформации, совершенствованием машин и оборудования, использованием гибких технологий, модернизацией материально-технической базы».

Ранее сообщалось, что Мишустин поздравил работников строительной отрасли с профессиональным праздником.

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