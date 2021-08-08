Мишустин поздравил работников строительной отрасли с профессиональным праздником

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Российский премьер Михаил Мишустин поздравил работников строительной отрасли с профессиональным праздником. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Мишустин поздравил работников строительной отрасли с профессиональным праздником
  • © РИА Новости / Дмитрий Астахов

«Уважаемые друзья! Примите мои поздравления с Днём строителя. Этот профессиональный праздник отмечается в нашей стране 65 лет», — заявил Мишустин.

Премьер отметил, что «сегодня он объединяет миллионы специалистов: инженеров, архитекторов, геодезистов, монтажников и бетонщиков, сметчиков, сварщиков и электриков, тех, кто проектирует, разрабатывает, возводит целые города и микрорайоны, парки и стадионы, школы и детские сады, больницы и поликлиники».

В апреле Мишустин поздравил пожарных с профессиональным праздником. 

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