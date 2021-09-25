Путин: вопросы к онлайн-голосованию появились потому, что «кому-то не понравился результат»

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Вопросы к электронному голосованию в Москве могли быть вызваны не «сомнением в качестве голосования», а тем, что «кому-то не понравился результат», отметил президент России Владимир Путин во время общения с лидерами партий, прошедших в Государственную думу по итогам выборов.
Путин: вопросы к онлайн-голосованию появились потому, что «кому-то не понравился результат»
  • РИА Новости

«По Москве это возникло не потому, что есть сомнение в качестве голосования, а потому, что кому-то не понравился результат. Это всегда так бывает, но если тем не менее вопросы есть, давайте их проработаем», — сказал глава государства во время беседы с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым.

22 сентября общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве предложил экспертам убедиться в корректности подсчёта голосов, осуществляемого системой дистанционного электронного голосования, с помощью аудита.

Как стало известно, более 1,94 млн человек приняли в Москве участие в онлайн-голосовании на выборах депутатов в Госдуму VIII созыва.

Дистанционное электронное голосование началось в 08:00 17 сентября и завершилось в 20:00 19 сентября.

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