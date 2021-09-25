Путин предложил кандидатуру Володина на пост спикера Госдумы VIII созыва
- РИА Новости
Об этом он заявил во время общения с руководителями прошедших в Думу партий.
«Вам решать в ходе голосования, но я считаю, что Вячеслав Викторович вполне достоин того, чтобы возглавить Государственную думу и следующего, VIII созыва», — сказал глава государства.
Путин отметил, что Госдума под председательством Володина показала, что может консолидировать силы на основных направлениях развития страны в сложный период борьбы с пандемией коронавируса.
«И в значительной степени это было сделано благодаря председателю Государственной думы Вячеславу Викторовичу Володину», — сказал президент.
21 сентября Володин распорядился создать временную депутатскую рабочую группу по подготовке первого заседания Госдумы VIII созыва.