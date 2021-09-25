Путин предложил кандидатуру Володина на пост спикера Госдумы VIII созыва

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Президент России Владимир Путин выразил мнение, что Вячеслав Володин достоин возглавить Государственную думу VIII созыва.
Путин предложил кандидатуру Володина на пост спикера Госдумы VIII созыва
  • РИА Новости

Об этом он заявил во время общения с руководителями прошедших в Думу партий.

«Вам решать в ходе голосования, но я считаю, что Вячеслав Викторович вполне достоин того, чтобы возглавить Государственную думу и следующего, VIII созыва», — сказал глава государства.

Путин отметил, что Госдума под председательством Володина показала, что может консолидировать силы на основных направлениях развития страны в сложный период борьбы с пандемией коронавируса.

«И в значительной степени это было сделано благодаря председателю Государственной думы Вячеславу Викторовичу Володину», — сказал президент.

21 сентября Володин распорядился создать временную депутатскую рабочую группу по подготовке первого заседания Госдумы VIII созыва.

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