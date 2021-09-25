Путин предложил кандидатуру Володина на пост спикера Госдумы VIII созыва

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что Вячеслав Володин достоин возглавить Государственную думу VIII созыва.

Об этом он заявил во время общения с руководителями прошедших в Думу партий.

«Вам решать в ходе голосования, но я считаю, что Вячеслав Викторович вполне достоин того, чтобы возглавить Государственную думу и следующего, VIII созыва», — сказал глава государства.

Путин отметил, что Госдума под председательством Володина показала, что может консолидировать силы на основных направлениях развития страны в сложный период борьбы с пандемией коронавируса.

«И в значительной степени это было сделано благодаря председателю Государственной думы Вячеславу Викторовичу Володину», — сказал президент.

21 сентября Володин распорядился создать временную депутатскую рабочую группу по подготовке первого заседания Госдумы VIII созыва.