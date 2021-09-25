Миронов предложил отменить транспортный налог и ЕГЭ
- РИА Новости
«Мы считаем необходимым с учётом того, что многократно повышались акцизы на топливо, а в своё время было дано обещание отменить транспортный налог, мы считаем, будет правильным и справедливым отменить транспортный налог, и такую инициативу мы внесли», — сказал он.
Говоря об отмене ЕГЭ, Миронов заявил, что этот процесс должен быть постепенным. Как отметил в целом глава партии, данный вид проверки знаний он не считает правильным.
«Мы выступаем за постепенную отмену ЕГЭ, сначала переход на добровольный (экзамен), любые другие механизмы. С нашей точки зрения, ничего хорошего от применения этой нормы не происходит», — добавил политик.
Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков прокомментировал идею отмены ЕГЭ для гуманитарных направлений в вузах.