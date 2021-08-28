Фальков прокомментировал идею отмены ЕГЭ для гуманитарных направлений в вузах

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков не поддержал предложение об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступающих в гуманитарные вузы.

«Я не могу поддержать такое предложение — делить физиков и лириков, гуманитариев и технарей, одним оставлять ЕГЭ, а другим — возможность общаться с преподавателями», — сказал он на сессии в рамках Российской креативной недели.

Фальков сказал, что считает неправильной отмену системы ЕГЭ для части абитуриентов, однако министр напомнил, что вузы сами имеют право вводить дополнительные испытания для поступающих на отдельные направления.

«Система, которая есть, не лишена недостатков, наверное как и любая другая. Но она может совершенствоваться и сегодня позволяет огромному количеству выпускников школ спокойно простраивать свою траекторию и дальше учиться», — добавил он.

Фальков подчеркнул, что систему экзаменов «можно и нужно совершенствовать, в том числе вводить дополнительные вступительные испытания».

Ранее Рособрнадзор заявил о намерении поэтапно вносить изменения в модели ЕГЭ по всем учебным предметам в период с 2022 по 2024 год.