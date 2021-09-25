Путин высказался об увеличении числа фракций в Госдуме

Президент России Владимир Путин высказался по поводу того, что в Госдуму по итогам прошедших выборов прошла новая партия, в результате чего число фракций в парламенте увеличилось.

«Пусть небольшую, но отдельную фракцию сформирует и партия «Новые люди»... Впервые после выборов 1999 года в Думе будет больше четырёх фракций, что тоже говорит о демократичности избирательных правил и процедур, о развитии демократии в нашей стране», — сказал он.

По его словам, данная ситуация показывает, что в России заявить о себе может каждая из политических сил.

Ранее в Центральной избирательной комиссии России представили данные о распределении депутатских мандатов среди партий по итогам выборов в Госдуму.