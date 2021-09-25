В МВД Москвы прокомментировали несогласованную акцию на Пушкинской площади
- РИА Новости
«Сегодня в 14:00 на Пушкинской площади города Москвы Московским городским комитетом КПРФ организовано проведение несогласованного публичного мероприятия, участие в котором приняли 400 человек вместе с представителями различных средств массовой информации и блогосферы», — сказали ТАСС в пресс-службе МВД.
Накануне полиция Москвы в связи с распространением призывов к участию в несанкционированных акциях 25 сентября предупредила об ответственности.