В МВД Москвы прокомментировали несогласованную акцию на Пушкинской площади

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В несанкционированном мероприятии на Пушкинской площади в центре Москвы приняли участие порядка 400 человек, сообщили в столичном управлении МВД. Как уточнили в ведомстве, мероприятие организовано Московским городским комитетом КПРФ.
В МВД Москвы прокомментировали несогласованную акцию на Пушкинской площади
  • РИА Новости

«Сегодня в 14:00 на Пушкинской площади города Москвы Московским городским комитетом КПРФ организовано проведение несогласованного публичного мероприятия, участие в котором приняли 400 человек вместе с представителями различных средств массовой информации и блогосферы», — сказали ТАСС в пресс-службе МВД.

Накануне полиция Москвы в связи с распространением призывов к участию в несанкционированных акциях 25 сентября предупредила об ответственности.

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