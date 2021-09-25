Камнепад произошёл на федеральной трассе в Сочи

На федеральной трассе Джубга — Сочи произошёл камнепад, дорожные службы приступили к устранению его последствий.

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«На трассе А147 Джубга — Сочи в районе посёлка Головинка произошёл камнепад, спровоцированный подвижками переувлажненного грунта, избыточно нагрузившего выход скальных пород», — сказали Интерфаксу в пресс-службе ФКУ «Упрдор Черноморье». Перекрыта одна из двух полос, организовано реверсное движение. 25 сентября в Сочи из-за ливня резко поднялся уровень воды в реке Буу Лазаревского района, власти перекрыли трассу в районе посёлков Лоо, Вардане и Буу.