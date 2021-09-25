Правительство России удвоило количество премий в области СМИ

Правительство России увеличило до 20 количество ежегодных премий в области средств массовой информации.

Такое решение утвердил глава кабмина Михаил Мишустин.

«Премия правительства в области СМИ учреждена в 2005 году. Она присуждается работникам и творческим коллективам российских, а также зарубежных средств массовой информации на русском языке за значительные профессиональные достижения», — напомнили в правительстве.

Как уточняется, ранее в России вручалось десять таких премий. Размер каждой награды остался прежним — 1 млн рублей.

11 сентября российский лидер Владимир Путин приветствовал участников форума современной журналистики «Вся Россия — 2021».