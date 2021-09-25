Путин рассказал о важности сохранения природы как национального достояния России

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Президент России Владимир Путин отметил важность сохранения российской природы, назвав её национальным достоянием.
Путин рассказал о важности сохранения природы как национального достояния России
  • РИА Новости

«Наша страна по праву славится уникальным многообразием, красотой и неповторимостью природы. Это наше национальное достояние, которое мы обязаны сохранить, сберечь для потомков», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин в телеграмме участникам и гостям международного фестиваля «День тигра» отметил труд работников в сфере защиты окружающей среды.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что прокуроры каждый год пресекают в стране около 300 тыс. нарушений законов в сфере экологии.

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