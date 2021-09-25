Путин рассказал о важности сохранения природы как национального достояния России
- РИА Новости
«Наша страна по праву славится уникальным многообразием, красотой и неповторимостью природы. Это наше национальное достояние, которое мы обязаны сохранить, сберечь для потомков», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Путин в телеграмме участникам и гостям международного фестиваля «День тигра» отметил труд работников в сфере защиты окружающей среды.
Ранее генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что прокуроры каждый год пресекают в стране около 300 тыс. нарушений законов в сфере экологии.