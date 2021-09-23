Краснов рассказал о работе российских прокуроров в сфере экологии

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Генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что прокуроры каждый год пресекают в стране около 300 тыс. нарушений законов в сфере экологии.
Краснов рассказал о работе российских прокуроров в сфере экологии
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России, об этом он сказал в ходе заседания Координационного совета генеральных прокуроров (КСГП) СНГ, которое проходит в столице Казахстана.

По его словам, вопросы экологии и защиты прав граждан на благоприятную окружающую среду включены в число стратегических национальных приоритетов в утверждённой президентом России Владимиром Путиным новой Стратегии национальной безопасности.

«Краснов подчеркнул, что в реализации указанных задач органы прокуратуры играют ключевую роль, ежегодно пресекая около 300 тыс. нарушений», — отметил Краснов.

Генпрокурор рассказал, что одной из наиболее волнующих россиян тем является состояние законности в сфере оборота отходов производства и потребления. 

Ранее сопредседатель Союза экологических организаций Москвы, главный редактор экологического бюллетеня «Дом природы» Андрей Фролов в беседе с Nation News рассказал о человеческих факторах, негативно влияющих на природу.

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