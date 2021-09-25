Власти Приамурья заявили о необходимости ускорить вакцинацию

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Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что в регионе необходимо ускорить вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.

«Вакцинация жителей области от коронавируса в максимально короткие сроки становится главной нашей задачей», — сообщил Орлов, отметив, что на этом нужно в первую очередь сконцентрировать внимание.

По его словам, важно минимизировать риски в период наступления холодов с «накладкой» сезонных ОРВИ и гриппа.

Как сообщила министр здравоохранения области Светлана Леонтьева, недостатка вакцины в регионе нет.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с «360» рассказал, можно ли заболеть ОРВИ и COVID-19 одновременно.

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