Власти Приамурья заявили о необходимости ускорить вакцинацию

Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что в регионе необходимо ускорить вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.

«Вакцинация жителей области от коронавируса в максимально короткие сроки становится главной нашей задачей», — сообщил Орлов, отметив, что на этом нужно в первую очередь сконцентрировать внимание.

По его словам, важно минимизировать риски в период наступления холодов с «накладкой» сезонных ОРВИ и гриппа.

Как сообщила министр здравоохранения области Светлана Леонтьева, недостатка вакцины в регионе нет.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с «360» рассказал, можно ли заболеть ОРВИ и COVID-19 одновременно.