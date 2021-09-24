При пожаре в Самаре погибли два человека
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Об этом сообщает volga.news со ссылкой на областное ГУ МЧС России.
Информация о возгорании поступила в 19:04. Прибывшие на место происшествия в 19:10 пожарные установили, что горят домашние вещи в квартире на третьем этаже.
В тушении участвовали 39 человек. В 19:39 очаг возгорания был локализован. Пожар ликвидировали в 20:01.
Погибли два человека. Эвакуированы десять жителей.
Устанавливаются обстоятельства возгорания.
Ранее сообщалось, что в Пермском крае следователи выясняют обстоятельства гибели трёх человек при пожаре.