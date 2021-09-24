При пожаре в Самаре погибли два человека

В пятницу, 24 сентября, произошёл пожар в многоквартирном доме в Самаре.

Об этом сообщает volga.news со ссылкой на областное ГУ МЧС России.

Информация о возгорании поступила в 19:04. Прибывшие на место происшествия в 19:10 пожарные установили, что горят домашние вещи в квартире на третьем этаже.

В тушении участвовали 39 человек. В 19:39 очаг возгорания был локализован. Пожар ликвидировали в 20:01.

Погибли два человека. Эвакуированы десять жителей.

Устанавливаются обстоятельства возгорания.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае следователи выясняют обстоятельства гибели трёх человек при пожаре.