В Пермском крае следователи выясняют обстоятельства гибели трёх человек при пожаре

Следственными органами СУ СК России по Пермскому краю проводится процессуальная проверка по факту гибели двоих мужчин и женщины во время пожара в селе Никулино Добрянского района.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Предварительно установлено, что в ночное время 24 сентября 2021 года в селе Никулино Добрянского района в деревянном одноэтажном доме произошёл пожар, во время которого погибли двое мужчин и женщина, находившиеся в доме», — говорится в сообщении.

В СК рассказали, что, «по предварительным данным, пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём».

«В ходе осмотра тел погибших признаков насильственной смерти не обнаружено», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тел пяти погибших при пожаре в частном доме в Петропавловске-Камчатском.