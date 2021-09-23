На Камчатке возбудили дело после гибели пяти человек при пожаре
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- РИА Новости
По данным следствия, пожар произошёл ночью 23 сентября.
В ходе тушения возгорания в доме обнаружили тела четырёх мужчин и одной женщины с термическими ожогами и признаками отравления угарным газом.
«В настоящее время установлены личности четырёх человек. Это мужчины в возрасте от 39 до 47 лет и 51-летняя женщина, тело еще одного мужчины до настоящего времени не опознано из-за сильных термических ожогов», — заявили в СК.
Устанавливаются родственники погибших, назначено шесть судебных экспертиз. Во время осмотра места происшествия был изъят фрагмент электропроводки.
Ранее сообщалось, что в Дагестане в результате пожара в гостинице погибли два человека.