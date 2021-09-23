На Камчатке возбудили дело после гибели пяти человек при пожаре

Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тел пяти погибших при пожаре в частном доме в Петропавловске-Камчатском. Об этом говорится в сообщении на сайте СУ СК по Камчатке.

По данным следствия, пожар произошёл ночью 23 сентября.

В ходе тушения возгорания в доме обнаружили тела четырёх мужчин и одной женщины с термическими ожогами и признаками отравления угарным газом.

«В настоящее время установлены личности четырёх человек. Это мужчины в возрасте от 39 до 47 лет и 51-летняя женщина, тело еще одного мужчины до настоящего времени не опознано из-за сильных термических ожогов», — заявили в СК.

Устанавливаются родственники погибших, назначено шесть судебных экспертиз. Во время осмотра места происшествия был изъят фрагмент электропроводки.

Ранее сообщалось, что в Дагестане в результате пожара в гостинице погибли два человека.