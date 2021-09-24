Открытие второго сезона проекта «Наука. Территория героев» пройдёт 25 сентября на ВДНХ
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Об этом сообщает kp.ru.
Организаторы расскажут подробности о проекте и запустят всероссийскую регистрацию на конкурс. Принять участие в нём могут школьники 5—11 классов и студенты вузов.
Результаты первого этапа станут известны 25 октября, второго — 25 ноября.
Полуфинал состоится 6—13 декабря, суперфинал — 20 декабря.
Ранее сообщалось, что более 700 научных лабораторий проведут экскурсии для школьников в Москве.