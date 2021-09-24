Открытие второго сезона проекта «Наука. Территория героев» пройдёт 25 сентября на ВДНХ

Открытие второго сезона проекта «Наука. Территория героев» состоится 25 сентября на ВДНХ.

Об этом сообщает kp.ru.

Организаторы расскажут подробности о проекте и запустят всероссийскую регистрацию на конкурс. Принять участие в нём могут школьники 5—11 классов и студенты вузов.

Результаты первого этапа станут известны 25 октября, второго — 25 ноября.

Полуфинал состоится 6—13 декабря, суперфинал — 20 декабря.

Ранее сообщалось, что более 700 научных лабораторий проведут экскурсии для школьников в Москве.