Более 700 научных лабораторий проведут экскурсии для школьников в Москве
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Школьники увидят, где проходят рабочие будни учёных, ознакомятся с исследовательским оборудованием, узнают, как проходят научные эксперименты.
Среди участников — Курчатовский институт, Объединённый институт ядерных исследований, Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского, Институт космических исследований РАН, Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Задача акции — повысить привлекательность научной деятельности, сформировать позитивное мнение школьников о науке, повысить престиж профессии учёного.
Как ранее сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных учащихся с успехом на Всероссийской олимпиаде школьников.