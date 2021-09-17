Более 700 научных лабораторий проведут экскурсии для школьников в Москве

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В Год науки и технологий учащиеся столичных школ смогут посетить лаборатории научных и образовательных организаций. В рамках акции «На острие науки» 17 сентября в Москве примут у себя экскурсионные группы 722 научные лаборатории, большинство из которых работает по грантам президентской программы исследовательских проектов Российского научного фонда.
Более 700 научных лабораторий проведут экскурсии для школьников в Москве
  • © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Школьники увидят, где проходят рабочие будни учёных, ознакомятся с исследовательским оборудованием, узнают, как проходят научные эксперименты.

Среди участников — Курчатовский институт, Объединённый институт ядерных исследований, Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского, Институт космических исследований РАН, Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Задача акции — повысить привлекательность научной деятельности, сформировать позитивное мнение школьников о науке, повысить престиж профессии учёного.

Как ранее сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных учащихся с успехом на Всероссийской олимпиаде школьников.

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