Погиб основоположник армейского рукопашного боя Станислав Лаговский

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Основоположник армейского боя, член наблюдательного совета Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) Станислав Лаговский погиб в автокатастрофе.
Погиб основоположник армейского рукопашного боя Станислав Лаговский
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«24 сентября в автомобильной катастрофе трагически погиб заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, начальник Центрального спортивного клуба армии 1992—1994 годов, член наблюдательного совета ФАУ МО РФ ЦСКА генерал-майор Станислав Мечиславович Лаговский», — говорится в сообщении на странице ЦСКА в Facebook.

Коллектив клуба выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Станислав Лаговский родился 13 сентября 1952 года.

Возглавлял кафедру физической подготовки и спорта РВВДКУ им. В.Ф. Маргелова. 

Участвовал в боевых действиях в Афганистане.

23 сентября на 91-м году жизни скончался Радий Шмаков, бывший главный конструктор Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения (СПМБМ) «Малахит», участвовавший в создании атомных подводных лодок I и II поколений и их модификаций.

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