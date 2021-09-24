Финал чемпионата по управлению бизнесом начался в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде начался национальный финал чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Участниками финала стали 60 команд из 40 регионов. Среди них — полуфиналисты, финалисты и победители проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» — конкурса «Лидеры России».

«В чемпионате принимают участие как потенциальные бизнесмены, так и опытные предприниматели, но для всех вас это уникальный опыт в сфере стратегического менеджмента, а также возможность проявить свои управленческие способности», — заявил полпред президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Как рассказал заместитель гендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков, в течение двух дней более 250 управленцев, госслужащих, предпринимателей, студентов и аспирантов будут бороться за звание лучшей управленческой команды страны.

Ранее сообщалось, что два жителя Нижегородской области вышли в финал конкурса «Лидеры России», который проходил 16—18 сентября в Москве.