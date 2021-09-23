Два жителя Нижегородской области попали в финал конкурса «Лидеры России»

Два жителя Нижегородской области вышли в финал конкурса «Лидеры России», который проходил 16—18 сентября в Москве.

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

В число 159 лучших управленцев страны попали руководитель проектного отдела Корпоративного университета правительства Нижегородской области Иван Калмыков и учёный из ННГАСУ, председатель Совета молодых учёных Нижегородской области Александр Смыков.

Лучшие участники трека смогли попасть на образовательные программы ведущих вузов и научных организаций, пройти стажировки, получить предложения о работе в профильных министерствах, ведущих вузах, научных организациях и крупных корпорациях.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщила, что лауреаты и участники конкурса «Лидеры России» рассказали о социальных проектах ко Дню Победы.