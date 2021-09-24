Беглов освободил от должности вице-губернаторов Бельского и Бондаренко

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение об освобождении от полномочий вице-губернаторов Николая Бондаренко и Александра Бельского.
Беглов освободил от должности вице-губернаторов Бельского и Бондаренко
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу администрации главы города.

Также освобождены от должностей глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков, руководитель администрации Выборгского района Валерий Гарнец и руководитель администрации Приморского района Николай Цед.

Все чиновники по итогам выборов прошли в заксобрание Петербурга. Бельский избран по партийному списку «Единой России», Бондаренко, Ржаненков, Гарнец и Цед победили в одномандатных округах.

Ранее в ЦИК заявили о получении «Единой Россией» 324 мест в Госдуме.

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