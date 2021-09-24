Беглов освободил от должности вице-губернаторов Бельского и Бондаренко
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- РИА Новости
Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу администрации главы города.
Также освобождены от должностей глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков, руководитель администрации Выборгского района Валерий Гарнец и руководитель администрации Приморского района Николай Цед.
Все чиновники по итогам выборов прошли в заксобрание Петербурга. Бельский избран по партийному списку «Единой России», Бондаренко, Ржаненков, Гарнец и Цед победили в одномандатных округах.
Ранее в ЦИК заявили о получении «Единой Россией» 324 мест в Госдуме.