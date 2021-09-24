В Севастополе рассказали о ходе прививочной кампании против COVID-19

Вакцинацию от коронавируса двумя компонентами в Севастополе прошли 128 922 человека.

Об этом пишет «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

«В Севастополе на утро 24 сентября сделали прививку от коронавируса 137 905 человек. Второй этап вакцинации прошли 128 922 жителя региона», — говорится в сообщении.

Население Севастополя, по официальным данным, составляет 510 тыс. человек.

Массовая вакцинация началась в городе 8 февраля.

Ранее инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер-медицина» врач-педиатр Евгений Тимаков в беседе с URA.RU рассказал, почему не все заболевшие COVID-19 теряют обоняние.