Новый аэропорт Тобольска принял первый авиарейс из Москвы

В новом аэропорту Тобольска Ремезов приземлился первый самолёт.

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на региональный оперативный штаб.

«Аэропорт Ремезов принял официальный первый рейс из Москвы. Airbus A321 по взлётной полосе проехал через водяную арку, которую устроили тоболяки в честь приветствия самолёта», — говорится в сообщении.

На встрече рейса присутствовали губернатор Тюменской области Александр Моор и генеральный директор ООО «СИБУР».

Ранее progorod43 передавал, что пассажиропоток кировского аэропорта Победилово впервые превысил 30 тыс. в месяц.